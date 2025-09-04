https://1prime.ru/20250904/ipoteka-861806000.html

Греф оценил перспективы ипотеки без льгот

Греф оценил перспективы ипотеки без льгот - 04.09.2025, ПРАЙМ

Греф оценил перспективы ипотеки без льгот

Глава Сбера Герман Греф считает, что ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T21:12+0300

2025-09-04T21:12+0300

2025-09-04T21:12+0300

недвижимость

финансы

владивосток

герман греф

вэф

вэф-25

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861805833_0:15:3103:1760_1920x0_80_0_0_5a9bc973f2b446ec8e9cde217196cd27.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбера Герман Греф считает, что ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года. "Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12 минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, еще год нам придется пожить в этой истории", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может стабилизироваться рынок ипотеки в России. Сейчас, по его словам, ипотечный рынок "болеет". Эта болезнь, по его словам, является платой за "перегрев" рынка в предыдущие годы. "Мне кажется, что была очень рациональным действием со стороны правительства поддержка ипотеки в период ковида и в 2022 году. Если бы этих действий не было сделано, мы бы увидели очень тяжелые последствия", - считает глава Сбера. "Но потом, на мой взгляд, и он разделяется очень многими экспертами, мы чуть-чуть перегрели ипотеку. Её надо было вовремя притормозить. И за этот перегрев сейчас приходится платить. Мы сейчас очень резко затормозили. И, конечно, девелоперские компании платят за это отсутствием возможности запланированных продаж. А люди - доступностью ипотеки", - объяснил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/gref-861805329.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, владивосток, герман греф, вэф, вэф-25