Греф оценил перспективы ипотеки без льгот - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф оценил перспективы ипотеки без льгот
Греф оценил перспективы ипотеки без льгот - 04.09.2025, ПРАЙМ
Греф оценил перспективы ипотеки без льгот
Глава Сбера Герман Греф считает, что ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года. | 04.09.2025, ПРАЙМ
недвижимость
финансы
владивосток
герман греф
вэф
вэф-25
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбера Герман Греф считает, что ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года. "Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12 минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, еще год нам придется пожить в этой истории", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может стабилизироваться рынок ипотеки в России. Сейчас, по его словам, ипотечный рынок "болеет". Эта болезнь, по его словам, является платой за "перегрев" рынка в предыдущие годы. "Мне кажется, что была очень рациональным действием со стороны правительства поддержка ипотеки в период ковида и в 2022 году. Если бы этих действий не было сделано, мы бы увидели очень тяжелые последствия", - считает глава Сбера. "Но потом, на мой взгляд, и он разделяется очень многими экспертами, мы чуть-чуть перегрели ипотеку. Её надо было вовремя притормозить. И за этот перегрев сейчас приходится платить. Мы сейчас очень резко затормозили. И, конечно, девелоперские компании платят за это отсутствием возможности запланированных продаж. А люди - доступностью ипотеки", - объяснил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
недвижимость, финансы, владивосток, герман греф, вэф, вэф-25
Недвижимость, Финансы, Владивосток, Герман Греф, ВЭФ, ВЭФ-25
21:12 04.09.2025
 
Греф оценил перспективы ипотеки без льгот

Греф считает, что рыночная ипотека в России будет оставаться недоступной еще один год

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Глава Сбера Герман Греф считает, что ипотека без льгот в России будет оставаться недоступной еще в течение года.
"Пока рынок зависит от льготной ипотеки. По мере того, как ставки будут падать, я думаю, 12 минус, мы увидим стабилизацию ситуации уже. Ну, еще год нам придется пожить в этой истории", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может стабилизироваться рынок ипотеки в России.
Сейчас, по его словам, ипотечный рынок "болеет". Эта болезнь, по его словам, является платой за "перегрев" рынка в предыдущие годы.
"Мне кажется, что была очень рациональным действием со стороны правительства поддержка ипотеки в период ковида и в 2022 году. Если бы этих действий не было сделано, мы бы увидели очень тяжелые последствия", - считает глава Сбера.
"Но потом, на мой взгляд, и он разделяется очень многими экспертами, мы чуть-чуть перегрели ипотеку. Её надо было вовремя притормозить. И за этот перегрев сейчас приходится платить. Мы сейчас очень резко затормозили. И, конечно, девелоперские компании платят за это отсутствием возможности запланированных продаж. А люди - доступностью ипотеки", - объяснил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
