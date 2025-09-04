https://1prime.ru/20250904/jakutija-861750254.html
В Якутии провели опыт внедрения цифрового двойника северного завоза
2025-09-04T06:43+0300
2025-09-04T06:43+0300
2025-09-04T06:43+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Опыт внедрения цифрового двойника северного завоза в Якутии оказался успешным, заявил глава республики Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме-2025.
"Я считаю, что большой потенциал для северного завоза – это создание цифрового двойника северного завоза. Мы здесь с Востокгоспланом активно работали. У нас в республике цифровой двойник северного завоза состоялся", - сказал он на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно".
Николаев отметил, что это очень хорошая история, и она реально помогает оптимизировать затраты, отслеживать, где какие грузы находятся, понимать по ходу завоза, где могут возникнуть проблемы, оперативно на них реагировать.
"Мы считаем, что как раз с учетом нашего совместного успешного опыта Якутии, можно было бы взять за основу существующую систему, разработать региональный сегмент федеральной государственной информационной системы на базе ГосТеха. Я считаю, что это было бы всем полезно и реально помогло бы нам оптимизировать наши затраты на северный завоз в наших регионах, ну и, конечно, более эффективно принимать управленческие решения", - подчеркнул Николаев.
В июле 2025 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что начата работа по созданию цифрового двойника северного завоза Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз" и первый модуль системы будет запущен до конца этого года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
