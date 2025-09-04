https://1prime.ru/20250904/jakutija-861750254.html

В Якутии провели опыт внедрения цифрового двойника северного завоза

В Якутии провели опыт внедрения цифрового двойника северного завоза - 04.09.2025, ПРАЙМ

В Якутии провели опыт внедрения цифрового двойника северного завоза

Опыт внедрения цифрового двойника северного завоза в Якутии оказался успешным, заявил глава республики Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме-2025. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:43+0300

2025-09-04T06:43+0300

2025-09-04T06:43+0300

экономика

россия

якутия

рф

владивосток

айсен николаев

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861750254.jpg?1756957419

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Опыт внедрения цифрового двойника северного завоза в Якутии оказался успешным, заявил глава республики Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме-2025. "Я считаю, что большой потенциал для северного завоза – это создание цифрового двойника северного завоза. Мы здесь с Востокгоспланом активно работали. У нас в республике цифровой двойник северного завоза состоялся", - сказал он на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно". Николаев отметил, что это очень хорошая история, и она реально помогает оптимизировать затраты, отслеживать, где какие грузы находятся, понимать по ходу завоза, где могут возникнуть проблемы, оперативно на них реагировать. "Мы считаем, что как раз с учетом нашего совместного успешного опыта Якутии, можно было бы взять за основу существующую систему, разработать региональный сегмент федеральной государственной информационной системы на базе ГосТеха. Я считаю, что это было бы всем полезно и реально помогло бы нам оптимизировать наши затраты на северный завоз в наших регионах, ну и, конечно, более эффективно принимать управленческие решения", - подчеркнул Николаев. В июле 2025 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что начата работа по созданию цифрового двойника северного завоза Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз" и первый модуль системы будет запущен до конца этого года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

якутия

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, якутия, рф, владивосток, айсен николаев, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития