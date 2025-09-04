https://1prime.ru/20250904/jpmorgan-861808659.html

JPMorgan запустит цифровой розничный банк в Германии

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Крупнейший по активам банк США JP Morgan Chase планирует запустить свой цифровой розничный банк в Германии во втором квартале 2026 года и открыть таким образом второе представительство в Европе спустя 4 года после создания филиала в Великобритании, передает газета Financial Times со ссылкой на заявление главы JPMorgan. "JPMorgan запустит свой цифровой розничный банк Chase в Германии в следующем году, расширив присутствие в Европе после открытия филиала в Великобритании в 2021 году. Американский кредитор заявил, что он запустит проект в Германии во втором квартале 2026 года", - отмечается в материале. При этом первый продукт, который собирается предложить банк немецким клиентам - сберегательные счета, из-за популярности такого вида финансовых продуктов в стране, отмечается в статье. "Chase предложит сберегательный счет в качестве своего первого продукта в стране из-за популярности сберегательных продуктов в Германии", - пишет FT со ссылкой на заявление главы JPMorgan в немецком розничном банкинге Даниэля Ллано Манибардо (Daniel Llano Manibardo). "Мы видим большой спрос в Германии в секторе цифрового банкинга, построенного на доверии, инновациях и глобальном опыте", - приводит газета мнение главы JPMorgan по международному потребительскому банкингу Марка О'Донована (Mark O'Donovan). JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.

