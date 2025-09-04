Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас посетило осознание неизбежности крушения "правил", заявил Слуцкий - 04.09.2025
Каллас посетило осознание неизбежности крушения "правил", заявил Слуцкий
2025-09-04T00:15+0300
2025-09-04T00:15+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах". Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии. Поэтому она взывает к "противостоянию" "новой реальности", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Он отметил, что "Евробюрократия в панике от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей". По словам Слуцкого, именно такой миропорядок, как сказал президент России Владимир Путин, оформляют сегодня Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга. Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что эпоха доминирования "золотого миллиарда" уходит на свалку истории, как бы такие, как Каллас, ни бились в конвульсиях и ни призывали к "противостоянию", но это происходит не в результате "заговора", а согласно объективному историческому процессу и в результате усиления влияния здравых сил в мировой политике.
россия, мировая экономика, запад, китай, кнр, кая каллас, леонид слуцкий, владимир путин, госдума, шос
Каллас посетило осознание неизбежности крушения "правил", заявил Слуцкий

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах". Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии. Поэтому она взывает к "противостоянию" "новой реальности", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что "Евробюрократия в панике от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей". По словам Слуцкого, именно такой миропорядок, как сказал президент России Владимир Путин, оформляют сегодня Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга.
Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что эпоха доминирования "золотого миллиарда" уходит на свалку истории, как бы такие, как Каллас, ни бились в конвульсиях и ни призывали к "противостоянию", но это происходит не в результате "заговора", а согласно объективному историческому процессу и в результате усиления влияния здравых сил в мировой политике.
 
