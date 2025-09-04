https://1prime.ru/20250904/kamchatka-861742684.html

На Камчатке предложили увеличить финансирование расселения аварийного жилья

На Камчатке предложили увеличить финансирование расселения аварийного жилья - 04.09.2025, ПРАЙМ

На Камчатке предложили увеличить финансирование расселения аварийного жилья

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил увеличить финансирование программы расселения аварийного жилья для сейсмоопасных регионов на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство Камчатского края. "Владимир Солодов на ВЭФ предложил увеличить финансирование программы расселения аварийного жилья для сейсмоопасных регионов", — говорится в пресс-релизе. "Необходима активизация работы по всей стране, но особенно в сейсмодефицитных регионах с аварийным и сейсмодефицитным фондом… К сожалению, мы видим сейчас огромный объем недофинансирования программы переселения граждан из аварийного жилья", — отметил Солодов. Глава региона также предложил актуализировать нормативно-правовую базу, которая не обновлялась с 1993 года, в части оценки ущерба и компенсаций в результате землетрясений. Кроме того, он выступил за усиление информирования населения по линии МЧС о фактически произошедших событиях. Как отметили в правительстве, на Камчатке уже запускают пилотный проект по созданию цифровой системы для сбора и систематизации данных о сейсмостойкости зданий. Солодов предложил распространить реализацию проекта на все сейсмоопасные регионы. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддержала инициативы, заявив о обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением доработать ведомственные нормативные акты для повышения сейсмобезопасности жителей Дальнего Востока. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сразу после этого началось обследование зданий на предмет повреждений. Составлен приоритетный список пострадавших зданий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

