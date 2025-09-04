https://1prime.ru/20250904/kamchatka-861746250.html

На Камчатке в четырех селах появится высокоскоростной интернет

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – РИА Новости. Высокоскоростной интернет появится еще в четырех селах Камчатки в рамках строительства волоконно-оптической линии связи протяженностью 370 километров, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Губернатор и генеральный директор "ИнтерКамСервис" Константин Рябцев на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о строительстве ВОЛС в Олюторском и Пенжинском муниципальных районах в 2026-2027 годах. "Высокоскоростной интернет появится ещё в четырех селах Камчатки. Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью порядка 370 километров начнется в 2026 году", — написал глава региона в своем Telegram-канале. "Новая линия связи охватит четыре населенных пункта – Хаилино, Таловка, Каменское и Манилы", — отметил Солодов. Он уточнил, что за последние годы компания "ИнтерКамСервис" стала надежным партнером. "За четыре года нашего сотрудничества мы достигли настоящего прорыва в устранении цифрового неравенства на Камчатке", — подчеркнул губернатор. В августе 2020 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Камчатского края Владимира Солодова провести быстрый интернет в северные районы полуострова. Реализация проекта позволит обеспечить жителей отдаленных сел доступом к важнейшим цифровым сервисам и услугам.

