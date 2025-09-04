Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения - 04.09.2025
На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Говорить о полной ликвидации последствий мощного землетрясения 30 июля на Камчатке можно будет не менее чем через 3 года, когда будет завершено строительство нового детского сада взамен разрушенного, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Она (ликвидация – ред.) растянется на месяцы, а с точки зрения строительства нового здания детского садика – это 2-3 года. Сейчас мы его проектируем, дети распределены по другим учебным заведениям. Но чтобы построить новое большое социальное учреждение – это не меньше 3 лет", - отметил Солодов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество , камчатка, владивосток
Общество , КАМЧАТКА, Владивосток
11:41 04.09.2025
 
На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения

Солодов: ликвидация последствий землетрясения на Камчатке займет до трех лет

© РИА Новости . Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
© РИА Новости . Евгений Одиноков
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Говорить о полной ликвидации последствий мощного землетрясения 30 июля на Камчатке можно будет не менее чем через 3 года, когда будет завершено строительство нового детского сада взамен разрушенного, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов.
"Она (ликвидация – ред.) растянется на месяцы, а с точки зрения строительства нового здания детского садика – это 2-3 года. Сейчас мы его проектируем, дети распределены по другим учебным заведениям. Но чтобы построить новое большое социальное учреждение – это не меньше 3 лет", - отметил Солодов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
