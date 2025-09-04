https://1prime.ru/20250904/kamchatka-861773830.html

На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения

На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения - 04.09.2025, ПРАЙМ

На Камчатке назвали сроки ликвидации последствий землетрясения

Говорить о полной ликвидации последствий мощного землетрясения 30 июля на Камчатке можно будет не менее чем через 3 года, когда будет завершено строительство... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T11:41+0300

2025-09-04T11:41+0300

2025-09-04T11:41+0300

общество

камчатка

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860835756_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_1a394bf640d05fb296884d69b227e886.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Говорить о полной ликвидации последствий мощного землетрясения 30 июля на Камчатке можно будет не менее чем через 3 года, когда будет завершено строительство нового детского сада взамен разрушенного, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Она (ликвидация – ред.) растянется на месяцы, а с точки зрения строительства нового здания детского садика – это 2-3 года. Сейчас мы его проектируем, дети распределены по другим учебным заведениям. Но чтобы построить новое большое социальное учреждение – это не меньше 3 лет", - отметил Солодов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250816/earthquake-860808074.html

камчатка

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , камчатка, владивосток