В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сегодня не осталось ни одной отрасли, которая не привлекла бы внимание хакеров - под их прицелом могут оказаться даже зоомагазины, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Нет ни одной отрасли, которая осталась бы в стороне, — злоумышленников интересуют самые неочевидные сферы. Кто-то может подумать: "Ну уж мой зоомагазин точно не попадет в их поле зрения". Это очень обманчивое суждение. Как мы видим, APT-группы более разборчивы и "работают" точечно, хактивисты атакуют всех, до кого могут дотянуться", - сказал Назаров.
При этом по числу атак самыми "привлекательными" сферами остаются компании из госсектора и промышленности, добавил он.
Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.
