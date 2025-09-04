https://1prime.ru/20250904/kasperskij-861749034.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины - 04.09.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины

Сегодня не осталось ни одной отрасли, которая не привлекла бы внимание хакеров - под их прицелом могут оказаться даже зоомагазины, заявил в интервью РИА Новости | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:00+0300

2025-09-04T06:00+0300

2025-09-04T06:00+0300

технологии

бизнес

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861749034.jpg?1756954859

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сегодня не осталось ни одной отрасли, которая не привлекла бы внимание хакеров - под их прицелом могут оказаться даже зоомагазины, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Нет ни одной отрасли, которая осталась бы в стороне, — злоумышленников интересуют самые неочевидные сферы. Кто-то может подумать: "Ну уж мой зоомагазин точно не попадет в их поле зрения". Это очень обманчивое суждение. Как мы видим, APT-группы более разборчивы и "работают" точечно, хактивисты атакуют всех, до кого могут дотянуться", - сказал Назаров. При этом по числу атак самыми "привлекательными" сферами остаются компании из госсектора и промышленности, добавил он. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, лаборатория касперского