В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины - 04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины
2025-09-04T06:00+0300
технологии
бизнес
лаборатория касперского
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сегодня не осталось ни одной отрасли, которая не привлекла бы внимание хакеров - под их прицелом могут оказаться даже зоомагазины, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Нет ни одной отрасли, которая осталась бы в стороне, — злоумышленников интересуют самые неочевидные сферы. Кто-то может подумать: "Ну уж мой зоомагазин точно не попадет в их поле зрения". Это очень обманчивое суждение. Как мы видим, APT-группы более разборчивы и "работают" точечно, хактивисты атакуют всех, до кого могут дотянуться", - сказал Назаров. При этом по числу атак самыми "привлекательными" сферами остаются компании из госсектора и промышленности, добавил он. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.
2025
технологии, бизнес, лаборатория касперского
Технологии, Бизнес, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках на зоомагазины

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Сегодня не осталось ни одной отрасли, которая не привлекла бы внимание хакеров - под их прицелом могут оказаться даже зоомагазины, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Нет ни одной отрасли, которая осталась бы в стороне, — злоумышленников интересуют самые неочевидные сферы. Кто-то может подумать: "Ну уж мой зоомагазин точно не попадет в их поле зрения". Это очень обманчивое суждение. Как мы видим, APT-группы более разборчивы и "работают" точечно, хактивисты атакуют всех, до кого могут дотянуться", - сказал Назаров.
При этом по числу атак самыми "привлекательными" сферами остаются компании из госсектора и промышленности, добавил он.
Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10 мск.
 
Заголовок открываемого материала