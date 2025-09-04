https://1prime.ru/20250904/kasperskij-861750174.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых схемах киберпреступников

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых схемах киберпреступников - 04.09.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых схемах киберпреступников

Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" - их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:40+0300

2025-09-04T06:40+0300

2025-09-04T06:40+0300

технологии

общество

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861750174.jpg?1756957236

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники стали использовать схемы, которые раньше не было в "дикой природе" - их применяли лишь "белые хакеры", рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "У них появились очень специфические техники, которые мы никогда не встречали "в дикой природе". Раньше никто из реальных злоумышленников их не использовал — только подразделения Red Team (специалисты, которые имитируют кибератаки - ред.). Возможно, на стороне этих групп появились бывшие IT-специалисты или участники Red Team", - сообщил он. Он отметил, что за последние годы злоумышленники довольно сильно эволюционировали. Большая часть групп, которые появились после 2022 года, поначалу вели себя очень шумно, работали "грязно". Было сложно не заметить атакующих в инфраструктуре. Однако потом они повысили уровень профессионализма. Технически некоторые группы находятся на уровне мировых APT (группы киберпреступников, специализирующихся на сложных постоянных угрозах), заверил Назаров. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , лаборатория касперского