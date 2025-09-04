Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров - 04.09.2025
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Kaspersky прогнозирует, что число кибератак на цепочки поставок у вендоров будет расти - это интересная цель для кибергрупп, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Мы прогнозируем рост числа атак на цепочки поставок. Это интересная цель для кибергрупп, поскольку при взломе вендора им становится доступно много пользователей этого программного обеспечения", - сказал он. По его словам, технически реализовать подобную схему пока сложно, но в будущем этот сценарий кажется вполне реалистичным. В целом количество атак продолжит увеличиваться, отметил Назаров. Однако и сфера информационной безопасности не стоит на месте: вендоры усиливают защиту, совершенствуют свои инструменты. По словам эксперта, у российских компаний сегодня есть все возможности противостоять кибератакам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
технологии, лаборатория касперского
Мошенничество, Технологии, Лаборатория Касперского
09:39 04.09.2025
 
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров

Назаров: Kaspersky прогнозирует рост числа кибератак на цепочки поставок у вендоров

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛоготип компании - разработчика антивирусных программ "Лаборатория Касперского"
Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Kaspersky прогнозирует, что число кибератак на цепочки поставок у вендоров будет расти - это интересная цель для кибергрупп, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Мы прогнозируем рост числа атак на цепочки поставок. Это интересная цель для кибергрупп, поскольку при взломе вендора им становится доступно много пользователей этого программного обеспечения", - сказал он.
По его словам, технически реализовать подобную схему пока сложно, но в будущем этот сценарий кажется вполне реалистичным.
В целом количество атак продолжит увеличиваться, отметил Назаров. Однако и сфера информационной безопасности не стоит на месте: вендоры усиливают защиту, совершенствуют свои инструменты. По словам эксперта, у российских компаний сегодня есть все возможности противостоять кибератакам.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 14:10
 
МошенничествоТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
