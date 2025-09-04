https://1prime.ru/20250904/kiberataki-861762112.html
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров - 04.09.2025, ПРАЙМ
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров
Kaspersky прогнозирует, что число кибератак на цепочки поставок у вендоров будет расти - это интересная цель для кибергрупп, рассказал в интервью РИА Новости... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:39+0300
2025-09-04T09:39+0300
2025-09-04T09:39+0300
мошенничество
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100172_0:112:3247:1938_1920x0_80_0_0_ecaf9d493ca83c67e1692a7d31359bfc.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Kaspersky прогнозирует, что число кибератак на цепочки поставок у вендоров будет расти - это интересная цель для кибергрупп, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Мы прогнозируем рост числа атак на цепочки поставок. Это интересная цель для кибергрупп, поскольку при взломе вендора им становится доступно много пользователей этого программного обеспечения", - сказал он. По его словам, технически реализовать подобную схему пока сложно, но в будущем этот сценарий кажется вполне реалистичным. В целом количество атак продолжит увеличиваться, отметил Назаров. Однако и сфера информационной безопасности не стоит на месте: вендоры усиливают защиту, совершенствуют свои инструменты. По словам эксперта, у российских компаний сегодня есть все возможности противостоять кибератакам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860100172_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_876e3462ceaf2e6007c0a6cc7e99256e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского
Мошенничество, Технологии, Лаборатория Касперского
Kaspersky ожидает роста числа кибератак на цепочки поставок у вендоров
Назаров: Kaspersky прогнозирует рост числа кибератак на цепочки поставок у вендоров
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Kaspersky прогнозирует, что число кибератак на цепочки поставок у вендоров будет расти - это интересная цель для кибергрупп, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Мы прогнозируем рост числа атак на цепочки поставок. Это интересная цель для кибергрупп, поскольку при взломе вендора им становится доступно много пользователей этого программного обеспечения", - сказал он.
По его словам, технически реализовать подобную схему пока сложно, но в будущем этот сценарий кажется вполне реалистичным.
В целом количество атак продолжит увеличиваться, отметил Назаров. Однако и сфера информационной безопасности не стоит на месте: вендоры усиливают защиту, совершенствуют свои инструменты. По словам эксперта, у российских компаний сегодня есть все возможности противостоять кибератакам.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы