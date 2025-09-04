https://1prime.ru/20250904/kitaj-861743982.html

В МЭР рассказали о привлечении туристов из Китая к ДФО

В МЭР рассказали о привлечении туристов из Китая к ДФО - 04.09.2025

В МЭР рассказали о привлечении туристов из Китая к ДФО

Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА | 04.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы видим большую заинтересованность к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Идет некое распределение от европейской части России", - сказал он, комментируя любимые направления у китайцев. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полное текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

