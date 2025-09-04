https://1prime.ru/20250904/kitay-861750869.html

На Западе рассказали в чем заключается значение военного парада в Пекине

На Западе рассказали в чем заключается значение военного парада в Пекине - 04.09.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали в чем заключается значение военного парада в Пекине

Военный парад, проведенный в Пекине, стал сигналом для США и Тайваня о нежелательности обострения конфликта, сообщает немецкое издание Die Welt. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:57+0300

2025-09-04T06:57+0300

2025-09-04T06:57+0300

сша

тайвань

пекин

си цзиньпин

дональд трамп

владимир путин

die welt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629437_0:40:3020:1739_1920x0_80_0_0_b6acb19a043502595fccdb8133fd6dd4.jpg

МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Военный парад, проведенный в Пекине, стал сигналом для США и Тайваня о нежелательности обострения конфликта, сообщает немецкое издание Die Welt. "Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — отмечается в публикации. Согласно материалу газеты, тема Тайваня оказала значительное влияние на проведение парада, и Китай ясно дал понять, что не допустит вмешательства США в данный конфликт. "Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — говорится в статье. Автор статьи отмечает, что в то время как президент США Дональд Трамп пренебрегает союзами и обостряет торговые конфликты, лидер Китая Си Цзиньпин представляет свою страну как оплот стабильности и прогресса. В среду, на площади Тяньаньмэнь в Пекине, состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне против фашизма. На мероприятие, по приглашению Си Цзиньпина, прибыли глава России Владимир Путин и руководители еще 25 стран.

https://1prime.ru/20250903/putin-861732461.html

https://1prime.ru/20250903/putin-861727694.html

сша

тайвань

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, тайвань, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, владимир путин, die welt