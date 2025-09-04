Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250904/kitay-861750869.html
2025-09-04T06:57+0300
2025-09-04T06:57+0300
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Военный парад, проведенный в Пекине, стал сигналом для США и Тайваня о нежелательности обострения конфликта, сообщает немецкое издание Die Welt. "Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — отмечается в публикации. Согласно материалу газеты, тема Тайваня оказала значительное влияние на проведение парада, и Китай ясно дал понять, что не допустит вмешательства США в данный конфликт. "Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — говорится в статье. Автор статьи отмечает, что в то время как президент США Дональд Трамп пренебрегает союзами и обостряет торговые конфликты, лидер Китая Си Цзиньпин представляет свою страну как оплот стабильности и прогресса. В среду, на площади Тяньаньмэнь в Пекине, состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне против фашизма. На мероприятие, по приглашению Си Цзиньпина, прибыли глава России Владимир Путин и руководители еще 25 стран.
https://1prime.ru/20250903/putin-861732461.html
https://1prime.ru/20250903/putin-861727694.html
06:57 04.09.2025
 
На Западе рассказали в чем заключается значение военного парада в Пекине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Военный парад, проведенный в Пекине, стал сигналом для США и Тайваня о нежелательности обострения конфликта, сообщает немецкое издание Die Welt.
"Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону", — отмечается в публикации.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
"Это победа". Запад высоко оценил визит Путина в Китай
Вчера, 19:08
Согласно материалу газеты, тема Тайваня оказала значительное влияние на проведение парада, и Китай ясно дал понять, что не допустит вмешательства США в данный конфликт.
"Посыл заключается в том, что вмешательство США в случае кризиса вокруг Тайваня было бы рискованным", — говорится в статье.
Автор статьи отмечает, что в то время как президент США Дональд Трамп пренебрегает союзами и обостряет торговые конфликты, лидер Китая Си Цзиньпин представляет свою страну как оплот стабильности и прогресса.
В среду, на площади Тяньаньмэнь в Пекине, состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне против фашизма. На мероприятие, по приглашению Си Цзиньпина, прибыли глава России Владимир Путин и руководители еще 25 стран.
Президент РФ В. Путин провел совещание Совбеза РФ
Путин заявил, что серьезных обсуждений санкций в Китае не велось
Вчера, 17:48
 
СШАТайваньПекинСи ЦзиньпинДональд ТрампВладимир ПутинDie Welt
 
 
