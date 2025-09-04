Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности - 04.09.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20250904/kndr-861741640.html
Добавлены подробности (3-й абзац) | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T01:45+0300
2025-09-04T01:45+0300
экономика
мировая экономика
россия
кндр
рф
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861741640.jpg?1756939538
мировая экономика, россия, кндр, рф, ким чен ын, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, Ким Чен Ын, Владимир Путин
01:45 04.09.2025
 
Добавлены подробности (3-й абзац)
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Товарищ Ким Чен Ын сказал (в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.), что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", - пишет агентство.
По данным ЦТАК, в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.
 
