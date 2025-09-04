https://1prime.ru/20250904/knigi-861807731.html

Эксперт рассказал о росте спроса в России на дорогие книги

Эксперт рассказал о росте спроса в России на дорогие книги

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Динамика спроса на книги в более дорогом сегменте растет и даже превышает показатели продаж дешевых изданий, сообщил РИА Новости президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. "Сегодня более дорогие книги покупают и их динамика даже выше, чем у дешевых книг", - отметил Новиков. Также в рамках отраслевой конференции "Книжный рынок России - 2025" в рамках Московской международной книжной ярмарки на ВДНХ генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев наглядно продемонстрировал график продаж в долях по ценовому диапазону: по показателями за 2024 и 2025 годы видно, что основные продажи и ассортимент сдвинулся в более дорогой диапазон. Так в прошлом году доля книг стоимостью до 300 рублей составляла 14%, а в текущем году составила только 7%. В то же время издания в ценовом диапазоне от 500 до 1000 рублей продемонстрировали рост: в 2024 году доля составляла 38%, а в 2025 году - уже 43%. Книги дороже 1,5 тысячи рублей тоже увеличили свою долю с 9% до 15%. "Книги стали очень необычными и они часто воспринимаются не утилитарно, а как арт-объект, что формирует многослойное впечатление от книги. Они стали интересны не только за счет текста в многослойной печати, но и из-за оформления, при котором формируется целый набор новых тактильных и визуальных ощущений. Условно, книга больше воздействует на потребителя и это лучше продается", - отметил Капьев в беседе с РИА Новости. Кроме того, по оценкам "Эксмо" в 2025 году быстрее всего рынок растет в сегменте художественной литературы: прирост относительно прошлого года составил 18,9%. В то же время прикладная литература в денежном отношении занимает лидирующую позицию и составляет 34% рынка. Капьев отметил растущий интерес к фэнтези и любовным романам. В топ-20 книг в сегменте художественной литературы они составили 75%, а в общем рейтинге 50 самых продаваемых книг первого полугодия 2025 года таких произведений оказалось порядка 36%. Тридцать восьмая Московская международная книжная ярмарка проходит в 57-м павильоне ВДНХ с 3 по 7 сентября.

