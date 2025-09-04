https://1prime.ru/20250904/kompanii-861753797.html

Белорусские компании заинтересованы в логистическом маршруте в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Белорусские компании заинтересованы в логистическом маршруте в КНР через автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ, задача - сократить все процедуры оформления, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. "Стараемся заключить соглашение с грузоотправителями, которые заинтересованы именно в этом логистическом маршруте. Причем у нас есть договоренности не только с российскими компаниями, но и с белорусскими, которые пытаются выйти на китайскую сторону. Удобно везти по федеральной трассе, потом - через мост. Наша задача здесь - максимально сократить все процедуры по оформлению груза. То есть, чем короче будет оформление, тем удобнее отправлять груз", - рассказал агентству Орлов. Кроме того, по его словам, обсуждается возможность запуска по мосту в Китай беспилотных грузовиков. "Мы обсуждаем с определенными компаниями запуск в том числе беспилотных грузовиков. Но там очень много ограничений юридических. Технологии есть уже, грузовик сам по себе есть. А вот как ему юридически разрешить проехать - это вопрос, который требует еще внимания. Но я верю в то, что и это тоже у нас будет реализовано", - отметил губернатор. Также инфраструктуру моста готовят для полноценного пассажирского сообщения. Сейчас он работает в реверсивном режиме. "Пассажирское направление сегодня пока ограниченно работает. Почему? Потому что из двух терминалов один должен работать на въезд, один - на выезд. Работает только один терминал. И он работает в реверсивном режиме. То есть он два часа едет в одну сторону, два часа - в другую. Но считают, что это тоже не особая проблема. Потому что у нас кроме моста есть еще паромное сообщение, ходят корабли летом. Когда запустится канатная дорога, я думаю, что еще проще будет. Потому что все будут, скорее всего, ей пользоваться, а не этим мостом", - пояснил Орлов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

