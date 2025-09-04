https://1prime.ru/20250904/krasnov-861777012.html
Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса
Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса - 04.09.2025, ПРАЙМ
Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:10+0300
2025-09-04T12:10+0300
2025-09-04T12:10+0300
бизнес
россия
игорь краснов
ространснадзор
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с использованием дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что на полях ВЭФ-2025 Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества. Один из участников встречи рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. "В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил индивидуальный предприниматель из Хабаровска", - говорится в сообщении. "В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере", - подчеркивается в релизе.
https://1prime.ru/20250707/taksi-859254548.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, игорь краснов, ространснадзор, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Игорь Краснов, Ространснадзор, Росавтодор
Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса
Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с использованием дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что на полях ВЭФ-2025 Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества. Один из участников встречи рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов.
"В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил индивидуальный предприниматель из Хабаровска", - говорится в сообщении.
"В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере", - подчеркивается в релизе.
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи