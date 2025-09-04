https://1prime.ru/20250904/krasnov-861777012.html

Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса - 04.09.2025, ПРАЙМ

Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T12:10+0300

2025-09-04T12:10+0300

2025-09-04T12:10+0300

бизнес

россия

игорь краснов

ространснадзор

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с использованием дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что на полях ВЭФ-2025 Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества. Один из участников встречи рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. "В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил индивидуальный предприниматель из Хабаровска", - говорится в сообщении. "В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере", - подчеркивается в релизе.

https://1prime.ru/20250707/taksi-859254548.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, игорь краснов, ространснадзор, росавтодор