В России появится цифровая платформа госзакупок для учебных заведений

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Цифровая платформа госзакупок для учебных заведений появится в России, соответствующий проект реализуют объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы планируем и ставим целью, что все закупки в системе образования - школьного, колледжа, детских садов - будут проходить с использованием платформенных решений, которые позволяют обеспечить прозрачность закупки, открытые закупки. Любые поставщики могут приходить, но с одним условием: за качество и какое оборудование покупать - это будет требованием Минпросвещения. ...Создано совместное предприятие "Просвещения" и Wildberries, которое как механизм должно обеспечить реализацию этого процесса", - рассказал Кравцов. Основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким со своей стороны отметила важность проекта. "Создание сервиса для образовательных организаций - это задача социально значимая и ответственная. Чтобы ее решить, мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам", - отметила она. Платформа позволит полностью автоматизировать закупочную деятельность, а также допускать в каталог только проверенную продукцию аккредитованных поставщиков. Сроки обеспечения заказов будут сокращены за счет упрощения формирования документации. Ким отметила также, что это снимет нагрузку с тех людей, которые занимаются закупочной деятельностью. "Это не платформа Wildberries, это отдельная цифровая платформа", - уточнила глава РВБ. Как уточнил губернатор Рязанской области Павел Малков, пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в регионе, эксперимент продлится до конца года. "По результатам хотим предложить экспериментальный правовой режим", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
