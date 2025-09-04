https://1prime.ru/20250904/kreditovanie-861769296.html
ЦБ понизил верхнюю границу прогноза роста потребкредитования
2025-09-04T10:41+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России понизил верхнюю границу прогноза роста потребительского кредитования в России на 2025 год до 2% с 4%, на нижней границе сохранил спад на 1%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "Верхняя граница прогнозного диапазона роста розничного кредитования снижена до 2 с 4%. Портфель продолжает сокращаться, главным образом в сегменте кредитов наличными, однако сегмент кредитных карт во многом компенсирует это снижение", - говорится в документе. "Мы ожидаем, что по итогам 2025 года темпы роста потребительского кредитования составят от -1 до +2% (от -1 до +4% в предыдущем прогнозе) с учетом высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики", - отмечает регулятор.
