Банк России сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-12%, в 2026 году - на уровне 7-12%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "Ожидаем, что на фоне смягчения ДКУ корпоративное кредитование ускорится во всех отраслях", - говорится в обзоре. Также отмечается, что прогноз по росту кредитования на 2026 год сохранен на уровне 7-12%.
