Банк России сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц - 04.09.2025
Здание ЦБ РФ
Банк России сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц
Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-12%, в 2026 году - на уровне 7-12%, следует из аналитического обзора... | 04.09.2025
2025-09-04T11:04+0300
2025-09-04T11:04+0300
банк россии
финансы
россия
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-12%, в 2026 году - на уровне 7-12%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор". "Ожидаем, что на фоне смягчения ДКУ корпоративное кредитование ускорится во всех отраслях", - говорится в обзоре. Также отмечается, что прогноз по росту кредитования на 2026 год сохранен на уровне 7-12%.
финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
11:04 04.09.2025
 
Банк России сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц

ЦБ сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2025 году на уровне 9-12%

Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-12%, в 2026 году - на уровне 7-12%, следует из аналитического обзора ЦБ "Банковский сектор".
"Ожидаем, что на фоне смягчения ДКУ корпоративное кредитование ускорится во всех отраслях", - говорится в обзоре.
Также отмечается, что прогноз по росту кредитования на 2026 год сохранен на уровне 7-12%.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Сбербанк допускает устойчивый рост кредитования юрлиц во втором полугодии
31 августа, 10:39
 
Банк России Финансы РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала