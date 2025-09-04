Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кузнецов рассказал о привлечении инвесторов на Чукотку - 04.09.2025, ПРАЙМ
Кузнецов рассказал о привлечении инвесторов на Чукотку
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Российские и иностранные компании, в том числе из Китая, проявляют интерес к перспективным неосвоенным месторождениям золота, олова и угля на Чукотке, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. На Петербургском международном экономическом форуме Чукотка подписала соглашения об освоении двух золотых месторождений в Эгвекиноте. Тогда Кузнецов сообщал, что сегодня в регионе есть более 25 перспективных неосвоенных месторождений золота, олова, угля и других стратегически важных ресурсов. "В регионе ведется системная и непрерывная работа по привлечению инвесторов. Могу отметить, что ежемесячно пул потенциальных участников расширяется. В основном, интерес проявляют российские компании, но также отмечается интерес со стороны иностранных партнеров, в частности, из Китая", - сказал Кузнецов. По его словам, инвесторы проявляют живой интерес не только к добыче полезных ископаемых — активно обсуждаются проекты в сферах туризма, строительства, логистики и других приоритетных для региона направлений. "Наша задача - обеспечить максимально комфортные условия для реализации проектов на Чукотке для инвесторов", - рассказал губернатор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
