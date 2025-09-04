Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов - 04.09.2025
Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов
Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов - 04.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов
Россия и Лаос на полях ВЭФ обсудили поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики и развитие ВИЭ-генерации,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T12:28+0300
2025-09-04T12:28+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос на полях ВЭФ обсудили поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики и развитие ВИЭ-генерации, сообщило Минэнерго РФ. "(Замминистра энергетики РФ - ред.) Роман Маршавин принял участие в переговорах председателя делового совета "Россия-АСЕАН" Ивана Полякова с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандоном.‍‍‍ Стороны обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики, а также развитие ВИЭ-генерации", - говорится в сообщении. Отдельное внимание на переговорах было уделено актуальному вопросу обеспечения кибербезопасности объектов ТЭК. Российские компании обладают уникальной экспертизой в этой области и готовы ей поделиться с лаосскими партнерами, добавило министерство. "Сегодня мы готовы предложить Лаосу широкий спектр современных технологических решений - как в области традиционной, так и возобновляемой энергетики, а также выступить посредником в налаживании прямых контактов между профильными компаниями двух стран", - приводятся в сообщении слова Маршавина. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
12:28 04.09.2025
 
Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов

Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов и развитие ВИЭ-генерации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос на полях ВЭФ обсудили поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики и развитие ВИЭ-генерации, сообщило Минэнерго РФ.
"(Замминистра энергетики РФ - ред.) Роман Маршавин принял участие в переговорах председателя делового совета "Россия-АСЕАН" Ивана Полякова с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандоном.‍‍‍ Стороны обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики, а также развитие ВИЭ-генерации", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание на переговорах было уделено актуальному вопросу обеспечения кибербезопасности объектов ТЭК. Российские компании обладают уникальной экспертизой в этой области и готовы ей поделиться с лаосскими партнерами, добавило министерство.
"Сегодня мы готовы предложить Лаосу широкий спектр современных технологических решений - как в области традиционной, так и возобновляемой энергетики, а также выступить посредником в налаживании прямых контактов между профильными компаниями двух стран", - приводятся в сообщении слова Маршавина.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала