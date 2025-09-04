https://1prime.ru/20250904/laos--861779204.html

Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов

Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов - 04.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Лаос обсудили поставки российских энергоресурсов

Россия и Лаос на полях ВЭФ обсудили поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики и развитие ВИЭ-генерации,... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T12:28+0300

2025-09-04T12:28+0300

2025-09-04T12:28+0300

энергетика

россия

рф

лаос

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861779051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5eba85252cae0ed62b29bc09785feb1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия и Лаос на полях ВЭФ обсудили поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики и развитие ВИЭ-генерации, сообщило Минэнерго РФ. "(Замминистра энергетики РФ - ред.) Роман Маршавин принял участие в переговорах председателя делового совета "Россия-АСЕАН" Ивана Полякова с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандоном.‍‍‍ Стороны обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, включая поставки российских энергоресурсов, реализацию совместных проектов в сфере гидроэнергетики, а также развитие ВИЭ-генерации", - говорится в сообщении. Отдельное внимание на переговорах было уделено актуальному вопросу обеспечения кибербезопасности объектов ТЭК. Российские компании обладают уникальной экспертизой в этой области и готовы ей поделиться с лаосскими партнерами, добавило министерство. "Сегодня мы готовы предложить Лаосу широкий спектр современных технологических решений - как в области традиционной, так и возобновляемой энергетики, а также выступить посредником в налаживании прямых контактов между профильными компаниями двух стран", - приводятся в сообщении слова Маршавина. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

рф

лаос

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, лаос, владивосток