Замглавы МИД Лаоса заявил о желании страны вступить в ШОС

2025-09-04T10:12+0300

политика

россия

лаос

владивосток

шос

мид

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат. Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера. "ШОС - одна из важнейших организаций наряду с БРИКС. Лаос с 2001 года изучает возможность вступления и сейчас готов сделать следующий шаг - рассчитываем на вашу поддержку Лаоса в обретении членства в ШОС", - сказал замминистра. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

лаос

владивосток

2025

россия, лаос, владивосток, шос, мид