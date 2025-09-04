https://1prime.ru/20250904/laos-861764381.html
Замглавы МИД Лаоса заявил о желании страны вступить в ШОС
Замглавы МИД Лаоса заявил о желании страны вступить в ШОС - 04.09.2025, ПРАЙМ
Замглавы МИД Лаоса заявил о желании страны вступить в ШОС
Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:12+0300
2025-09-04T10:12+0300
2025-09-04T10:12+0300
политика
россия
лаос
владивосток
шос
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861567225_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_9fddda2342060668f64c76fce881aa69.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат. Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера. "ШОС - одна из важнейших организаций наряду с БРИКС. Лаос с 2001 года изучает возможность вступления и сейчас готов сделать следующий шаг - рассчитываем на вашу поддержку Лаоса в обретении членства в ШОС", - сказал замминистра. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/laos-861701428.html
лаос
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861567225_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4ca704a3c96dab646440cfa65ba9620d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, владивосток, шос, мид
Политика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток, ШОС, МИД
Замглавы МИД Лаоса заявил о желании страны вступить в ШОС
Замглавы МИД Сисулат: Лаос хочет вступить в ШОС и рассчитывает на поддержку РФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Лаос хочет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и рассчитывает на поддержку России, заявил РИА Новости на полях ВЭФ замглавы МИД страны Пхонгсаван Сисулат.
Первого сентября на саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай) Лаос был официально принят в объединение со статусом партнера.
"ШОС - одна из важнейших организаций наряду с БРИКС. Лаос с 2001 года изучает возможность вступления и сейчас готов сделать следующий шаг - рассчитываем на вашу поддержку Лаоса в обретении членства в ШОС", - сказал замминистра.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2025