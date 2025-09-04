Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией

https://1prime.ru/20250904/laos-861795907.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

