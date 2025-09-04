Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/laos-861795907.html
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией - 04.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией
Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:43+0300
2025-09-04T16:43+0300
политика
россия
лаос
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795756_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_59a45d8b87d6c8bc8adf91b4fc754b9c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/putin-861794494.html
лаос
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795756_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_5fb12f4e30c93b1e3809e4cd827d5acf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лаос, владивосток, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток, Владимир Путин
16:43 04.09.2025
 
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией

Премьер Лаоса Сипхандон: Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Россия – Лаос
ВЭФ-2025. Россия – Лаос - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин встретился с премьер-министром Лаоса
16:30
 
ПолитикаРОССИЯЛаосВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала