Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией - 04.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией
04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Лаос дорожит отношениями и сотрудничеством с Россией, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы дорожим российско-лаосскими отношениями дружбы и сотрудничества", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
