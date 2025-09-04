Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23

https://1prime.ru/20250904/lissabon-861758383.html

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии, сообщает газета Observador. Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пострадавших "В результате аварии погибли 15 человек, 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении издания. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

