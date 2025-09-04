https://1prime.ru/20250904/lissabon-861758383.html
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23 - 04.09.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:01+0300
2025-09-04T09:01+0300
2025-09-04T09:01+0300
происшествия
бизнес
португалия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861758232_14:0:1250:695_1920x0_80_0_0_203a9712e7b6a67a689a0fcc7b4b88c0.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии, сообщает газета Observador. Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пострадавших "В результате аварии погибли 15 человек, 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении издания. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
https://1prime.ru/20250831/moskva-861542110.html
португалия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861758232_168:0:1095:695_1920x0_80_0_0_148aca81ce1cfbbb8aa1269f66d50a8b.jpg
По меньшей мере 15 человек погибли после схода с рельсов фуникулера «Глория» в центре Лиссабона
По меньшей мере 15 человек погибли после схода с рельсов фуникулера «Глория» в центре Лиссабона
2025-09-04T09:01+0300
true
PT0M43S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, португалия
Происшествия, Бизнес, ПОРТУГАЛИЯ
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23
Observador: число пострадавших в аварии фуникулера в Лиссабоне возросло до 23
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии, сообщает газета Observador.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пострадавших
"В результате аварии погибли 15 человек, 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении издания.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
На Киевском шоссе в Москве восстановили движение после аварии