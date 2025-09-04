Владелец Uniqlo подал десять заявок в Роспатент для защиты марок в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14:10 04.09.2025
 
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Японская компания Fast Retailing Co, которая является владельцем брендов Uniqlo и GU, подала 10 заявок в Роспатент для защиты марок в России, сообщила РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.
"Японская компания Fast Retailing Co, владелец брендов Uniqlo и GU, подала 10 заявок в Роспатент для защиты торговых марок в России — это стратегический шаг, который может сигнализировать о планах на возвращение или продолжение присутствия бренда на российском рынке, несмотря на приостановку деятельности в 2022 году", - отметила она.
По словам Кермедчиевой, регистрация торговых марок является стандартной практикой для резервирования прав на имя и логотип, даже если компания временно не работает в стране.
"Это не означает немедленное открытие магазинов, но "оставляет дверь открытой" для будущего возвращения, когда обстановка стабилизируется", - заявила собеседник агентства.
Подобные действия часто используются глобальными брендами для сохранения юридической возможности вернуться без потери прав на имя, добавила вице-президент СТЦ.
СМИ выяснили, почему Uniqlo не вернется в Россию
14 мая, 12:26
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯUniqloРоспатент
 
 
