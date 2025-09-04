https://1prime.ru/20250904/max--861777977.html

Аудитория мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

Аудитория мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

технологии

финансы

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Аудитория нацмессенджера Max превысила 30 миллионов пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера. "Аудитория Мах превысила 30 миллионов человек", - говорится в сообщении пресс-службы. "В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 миллиард", - сообщает пресс-служба. Там добавили, что средняя продолжительность голосового вызова в мессенджере увеличилась до 9 минут, группового звонка — до 58 минут, а число групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Пользователи отправили более 3 миллионов видеосообщений спустя пять дней после введения этой функции. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

