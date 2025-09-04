https://1prime.ru/20250904/max--861780345.html
В Госдуме объяснили ограничение на использование иностранных сим-карт в MAX
2025-09-04T12:53+0300
мошенничество
технологии
россия
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Использование иностранных сим-карт в мессенджере MAX ограничено в связи с рисками масштабного телефонного мошенничества из-за границы, в будущем, когда пользователи смогут верифицироваться через Госуслуги, возможность использовать иностранные сим-карты появится, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Столкнулся я и с возмущением по поводу того, что в мессенджере нельзя регистрироваться на иностранные сим-карты. С моей точки зрения, на текущий момент это понятная мера безопасности в силу масштабного телефонного мошенничества из-за границы. Национальный мессенджер обязан соответствовать высоким стандартам в этой сфере, и ограничения необходимы для этого", - сказал Боярский. По его словам, в будущем, когда пользователи смогут дополнительно верифицироваться через Госуслуги, появится и возможность использовать иностранные сим-карты для доступа в мессенджер. "Конечно, при этом ни о каком доступе к расширенным функциям и созданию подтвержденного аккаунта речи быть не может", - отметил парламентарий.
https://1prime.ru/20250904/max--861777977.html
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bda7a4aaed910c5e7a13a88015011d6.jpg
технологии, россия, финансы, госдума
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Финансы, Госдума
