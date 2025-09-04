Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме объяснили ограничение на использование иностранных сим-карт в MAX - 04.09.2025
В Госдуме объяснили ограничение на использование иностранных сим-карт в MAX
В Госдуме объяснили ограничение на использование иностранных сим-карт в MAX
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Использование иностранных сим-карт в мессенджере MAX ограничено в связи с рисками масштабного телефонного мошенничества из-за границы, в будущем, когда пользователи смогут верифицироваться через Госуслуги, возможность использовать иностранные сим-карты появится, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Столкнулся я и с возмущением по поводу того, что в мессенджере нельзя регистрироваться на иностранные сим-карты. С моей точки зрения, на текущий момент это понятная мера безопасности в силу масштабного телефонного мошенничества из-за границы. Национальный мессенджер обязан соответствовать высоким стандартам в этой сфере, и ограничения необходимы для этого", - сказал Боярский. По его словам, в будущем, когда пользователи смогут дополнительно верифицироваться через Госуслуги, появится и возможность использовать иностранные сим-карты для доступа в мессенджер. "Конечно, при этом ни о каком доступе к расширенным функциям и созданию подтвержденного аккаунта речи быть не может", - отметил парламентарий.
Новости
технологии, россия, финансы, госдума
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Финансы, Госдума
12:53 04.09.2025
 
В Госдуме объяснили ограничение на использование иностранных сим-карт в MAX

Боярский: использование зарубежных сим-карт в MAX ограничено для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Использование иностранных сим-карт в мессенджере MAX ограничено в связи с рисками масштабного телефонного мошенничества из-за границы, в будущем, когда пользователи смогут верифицироваться через Госуслуги, возможность использовать иностранные сим-карты появится, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Столкнулся я и с возмущением по поводу того, что в мессенджере нельзя регистрироваться на иностранные сим-карты. С моей точки зрения, на текущий момент это понятная мера безопасности в силу масштабного телефонного мошенничества из-за границы. Национальный мессенджер обязан соответствовать высоким стандартам в этой сфере, и ограничения необходимы для этого", - сказал Боярский.
По его словам, в будущем, когда пользователи смогут дополнительно верифицироваться через Госуслуги, появится и возможность использовать иностранные сим-карты для доступа в мессенджер.
"Конечно, при этом ни о каком доступе к расширенным функциям и созданию подтвержденного аккаунта речи быть не может", - отметил парламентарий.
Мошенничество Технологии РОССИЯ Финансы Госдума
 
 
