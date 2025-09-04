Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/mazut-861808434.html
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута - 04.09.2025, ПРАЙМ
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута
К 2027 года власти Камчатки намерены добиться ситуации, которая позволит прекратить использование мазута в регионе, заявил губернатор Камчатского края Владимир... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T23:19+0300
2025-09-04T23:19+0300
россия
камчатка
камчатский край
владивосток
вэф
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_5c20dda9dcad14ece94bdfdd504632d3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. К 2027 года власти Камчатки намерены добиться ситуации, которая позволит прекратить использование мазута в регионе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Наша задача – к 2027 году полностью уйти от зависимости от мазута. Это дорогой, неэкологичный и ненадёжный вид топлива", - сказал Солодов. Ключевую роль в этом переходе сыграет строящаяся Бечевинская регазификационная установка. "Мы продолжаем реализовывать проект по строительству Бечевинской регазификационной установки. В 2022 году по решению президента мы встали на путь, который позволит нам в дальнейшем компенсировать нехватку природного газа за счёт сжиженного, поставляемого по Северному морскому пути", - пояснил Солодов. "Это не только экономически перспективный маршрут, но и социально значимый проект: благодаря ему Камчатка получит стабильные поставки топлива", - подчеркнул губернатор стратегическое значение. После ввода терминала в эксплуатацию начнется масштабная модернизация энергетической инфраструктуры. "Следующим шагом станет модернизация старых мазутных котельных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - сообщил глава региона. Для реализации этих планов будет использован механизм государственно-частного партнерства. "Мы формируем проект через механизм дальневосточной концессии, чтобы привлечь частные инвестиции", - отметил Солодов. Энергетическая тематика стала одной из ключевых для Камчатки на предстоящем Восточном экономическом форуме. "В этом году главная тема Восточного экономического форума для Камчатки связана с энергетикой, она обсуждается на самом высоком уровне", - заключил губернатор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
камчатка
камчатский край
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_5ac81e43b447020b6fa21067e04c0868.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, камчатка, камчатский край, владивосток, вэф, вэф-25
РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-25
23:19 04.09.2025
 
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута

Губернатор Солодов заявил, что Камчатка намерена к 2027 г полностью отказаться от мазута

© РИА Новости . Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Города России. Петропавловск–Камчатский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. К 2027 года власти Камчатки намерены добиться ситуации, которая позволит прекратить использование мазута в регионе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Наша задача – к 2027 году полностью уйти от зависимости от мазута. Это дорогой, неэкологичный и ненадёжный вид топлива", - сказал Солодов.
Ключевую роль в этом переходе сыграет строящаяся Бечевинская регазификационная установка. "Мы продолжаем реализовывать проект по строительству Бечевинской регазификационной установки. В 2022 году по решению президента мы встали на путь, который позволит нам в дальнейшем компенсировать нехватку природного газа за счёт сжиженного, поставляемого по Северному морскому пути", - пояснил Солодов.
"Это не только экономически перспективный маршрут, но и социально значимый проект: благодаря ему Камчатка получит стабильные поставки топлива", - подчеркнул губернатор стратегическое значение.
После ввода терминала в эксплуатацию начнется масштабная модернизация энергетической инфраструктуры. "Следующим шагом станет модернизация старых мазутных котельных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - сообщил глава региона.
Для реализации этих планов будет использован механизм государственно-частного партнерства. "Мы формируем проект через механизм дальневосточной концессии, чтобы привлечь частные инвестиции", - отметил Солодов.
Энергетическая тематика стала одной из ключевых для Камчатки на предстоящем Восточном экономическом форуме. "В этом году главная тема Восточного экономического форума для Камчатки связана с энергетикой, она обсуждается на самом высоком уровне", - заключил губернатор.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
РОССИЯКАМЧАТКАКамчатский крайВладивостокВЭФВЭФ-25
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала