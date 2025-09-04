https://1prime.ru/20250904/mazut-861808434.html
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута
На Камчатке хотят полностью отказаться от мазута
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. К 2027 года власти Камчатки намерены добиться ситуации, которая позволит прекратить использование мазута в регионе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Наша задача – к 2027 году полностью уйти от зависимости от мазута. Это дорогой, неэкологичный и ненадёжный вид топлива", - сказал Солодов. Ключевую роль в этом переходе сыграет строящаяся Бечевинская регазификационная установка. "Мы продолжаем реализовывать проект по строительству Бечевинской регазификационной установки. В 2022 году по решению президента мы встали на путь, который позволит нам в дальнейшем компенсировать нехватку природного газа за счёт сжиженного, поставляемого по Северному морскому пути", - пояснил Солодов. "Это не только экономически перспективный маршрут, но и социально значимый проект: благодаря ему Камчатка получит стабильные поставки топлива", - подчеркнул губернатор стратегическое значение. После ввода терминала в эксплуатацию начнется масштабная модернизация энергетической инфраструктуры. "Следующим шагом станет модернизация старых мазутных котельных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - сообщил глава региона. Для реализации этих планов будет использован механизм государственно-частного партнерства. "Мы формируем проект через механизм дальневосточной концессии, чтобы привлечь частные инвестиции", - отметил Солодов. Энергетическая тематика стала одной из ключевых для Камчатки на предстоящем Восточном экономическом форуме. "В этом году главная тема Восточного экономического форума для Камчатки связана с энергетикой, она обсуждается на самом высоком уровне", - заключил губернатор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
