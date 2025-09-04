Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем - 04.09.2025
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подписанный в КНР меморандум по газопроводу "Сила Сибири — 2" определил его параметры: маршрут через Монголию, поставки в Китай 50 миллиардов кубометров российского газа в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) "Строительство "Силы Сибири 2" обсуждалось достаточно длительное время, около десяти лет. И именно сейчас, в Пекине, в присутствии глав государств был подписан меморандум о строительстве "Силы Сибири 2", где определены были основные параметры - что он будет проходить через Монголию и объем поставок 50 миллиардов кубических метров в год", - сказал министр. Цивилев назвал проект "непростым" и требующим строительства больших трубопроводных линий. "Сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта, и тогда уже сможем сказать конкретно по срокам, по финансам этого проекта. Пока это все сделано на уровне предТЭО (предварительного технико-экономического обоснования - ред.)", - подытожил он. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
газ, россия, монголия, китай, сергей цивилев
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Сергей Цивилев
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем

ЭнергетикаГазРОССИЯМОНГОЛИЯКИТАЙСергей Цивилев
 
 
