Мэр Фуюаня рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Совместное освоение острова Большой Уссурийский откроет для России и Китая новые возможности в туризме, бизнесе и образовании, заявил мэр китайского города Фуюаня Чжэн Шуи на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, китайская сторона уделяет большое внимание развитию острова Большой Уссурийский, и выделяет большие средства, чтобы этот проект был реализован и дал новые возможности для углубления сотрудничества между РФ и КНР. Чжэн Шуи отметил, что туристические обмены станут важным фактором развития острова, и китайская сторона всеми силами развивает туристическую инфраструктуру в приграничных с островом районах.
"Если говорить об образовании, то в Фуюане есть очень хорошие образовательные площадки, есть университет, который занимается развитием важных инженерных технологий. Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству на острове Большой Уссурийский мы сможем организовать совместные программы между нашими университетами", - сказал он на сессии в рамках ВЭФ, посвященной развитию Большого Уссурийского.
Чиновник отметил, что с точки зрения торгово-экономического сотрудничества, формирование логистической системы, создание развязок и погранпереходов станет импульсом для развития двусторонней торговли, в том числе товарами агропромышленного комплекса. Также Чжэн Шуи отметил возможность сотрудничества в сфере экологии в рамках освоения острова.
Остров Большой Уссурийский находится на реке Амур рядом с Хабаровском. В 2008 году в результате демаркации границ остров был разделен между РФ и КНР. В мае 2024 в Пекине в присутствии лидеров России и Китая была подписана единая концепция совместного освоения и развития острова Большой Уссурийский, также утверждена дорожная карта его развития. Китайский Фуюань расположен в непосредственной близости от острова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
