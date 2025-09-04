https://1prime.ru/20250904/mid-861759288.html

В МИД рассказали о ситуации с выплатой пенсий россиянам в Латвии и Эстонии

В МИД рассказали о ситуации с выплатой пенсий россиянам в Латвии и Эстонии - 04.09.2025

В МИД рассказали о ситуации с выплатой пенсий россиянам в Латвии и Эстонии

Ситуацию с выплатой пенсий соотечественникам в Латвии и Эстонии удалось урегулировать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 04.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуацию с выплатой пенсий соотечественникам в Латвии и Эстонии удалось урегулировать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В результате настойчивой совместной работы министерства труда министерства иностранных дел и социального фонда России удалось урегулировать ситуацию с задержкой пенсионных выплат, полагающихся проживающим в Латвии и Эстонии соотечественникам за текущий год", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Как отметила Захарова, перечисление средств гражданам начнется уже в ближайшее время. При этом вина с задержкой выплаты пенсий российским соотечественникам всецело лежит на западном сообществе, блокировавшем переводы. "Попытки переложить вину за случившееся на нашу страну абсолютно не соответствуют реальному положению дел, аморальны и безнравственны. Именно российская сторона сделала все для благополучного разрешения ситуации, ее заложниками пытались сделать наших соотечественников. Кто пытался - западное сообщество, которое на протяжении нескольких месяцев не давало нашим соотечественникам, тысячам граждан, получать российские пенсии", - подчеркнула она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

