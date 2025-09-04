Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД оценили влияние пошлин США на торговлю Москвы и Нью-Дели - 04.09.2025
В МИД оценили влияние пошлин США на торговлю Москвы и Нью-Дели
2025-09-04T16:31+0300
2025-09-04T16:31+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пошлины США на импорт товаров из Индии едва ли повлияют на торговлю Москвы и Нью-Дели, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "Фактически Вашингтон хочет, чтобы Индия отказалась от российской нефти и покупала американскую, которая и по цене, и по качеству проигрывает в честной конкурентной борьбе. Дополнительные 25% импортные пошлины неизбежно негативно скажутся на индийско-американском товарообороте, но едва ли окажут заметное отрицательное влияние на нашу торговлю с Индией", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. Более того, указал дипломат, предпринимаются последовательные шаги по расширению доступа на российский рынок индийских товаров. "Также ведутся переговоры по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Индийские товары пользуются в мире большой популярностью и легко найдут новых покупателей", - подчеркнул Биричевский. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе за покупку российской нефти. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск.
16:31 04.09.2025
 
В МИД оценили влияние пошлин США на торговлю Москвы и Нью-Дели

МИД: пошлины США едва ли повлияют на торговлю Индии и России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Пошлины США на импорт товаров из Индии едва ли повлияют на торговлю Москвы и Нью-Дели, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский.
"Фактически Вашингтон хочет, чтобы Индия отказалась от российской нефти и покупала американскую, которая и по цене, и по качеству проигрывает в честной конкурентной борьбе. Дополнительные 25% импортные пошлины неизбежно негативно скажутся на индийско-американском товарообороте, но едва ли окажут заметное отрицательное влияние на нашу торговлю с Индией", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.
Более того, указал дипломат, предпринимаются последовательные шаги по расширению доступа на российский рынок индийских товаров.
"Также ведутся переговоры по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Индийские товары пользуются в мире большой популярностью и легко найдут новых покупателей", - подчеркнул Биричевский.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе за покупку российской нефти. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 19:00 мск.
