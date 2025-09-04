https://1prime.ru/20250904/minenergo-861745830.html

Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии

Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии - 04.09.2025, ПРАЙМ

Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии

Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:50+0300

2025-09-04T04:50+0300

2025-09-04T04:50+0300

энергетика

рф

владивосток

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861745830.jpg?1756950642

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Наша задача - не заниматься проектированием, наша задача, наша ответственность - за киловатт-час. Мы продуктовый офис... и главный продукт в электроэнергетике у нас - стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта... И вся наша деятельность будет оцениваться по стоимости этого продукта и по удовлетворенности спроса Российской Федерации на наш продукт", - сказал он. Поэтому, добавил Цивилев, нужно управлять стоимостью киловатт-часа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владивосток, сергей цивилев