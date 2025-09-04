Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии - 04.09.2025
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии
Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр... | 04.09.2025, ПРАЙМ
энергетика
рф
владивосток
сергей цивилев
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока". "Наша задача - не заниматься проектированием, наша задача, наша ответственность - за киловатт-час. Мы продуктовый офис... и главный продукт в электроэнергетике у нас - стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта... И вся наша деятельность будет оцениваться по стоимости этого продукта и по удовлетворенности спроса Российской Федерации на наш продукт", - сказал он. Поэтому, добавил Цивилев, нужно управлять стоимостью киловатт-часа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
рф, владивосток, сергей цивилев
Энергетика, РФ, Владивосток, Сергей Цивилев
04:50 04.09.2025
 
Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии

Цивилев: Минэнерго будет следить за стоимостью киловатт-часа электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основной продукт, за который ответственно Минэнерго РФ, это стоимость киловатт-часа электроэнергии, и министерство будет за этим следить, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
"Наша задача - не заниматься проектированием, наша задача, наша ответственность - за киловатт-час. Мы продуктовый офис... и главный продукт в электроэнергетике у нас - стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта... И вся наша деятельность будет оцениваться по стоимости этого продукта и по удовлетворенности спроса Российской Федерации на наш продукт", - сказал он.
Поэтому, добавил Цивилев, нужно управлять стоимостью киловатт-часа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРФВладивостокСергей Цивилев
 
 
