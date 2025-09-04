https://1prime.ru/20250904/minenergo-861746777.html
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Они точно нам присылали, мы в рассмотрении находимся. Там же вопрос в первую очередь теплоснабжения", - ответил он на вопрос о плане улучшения финансового состояния компании.
В отчете компании сообщалось, что ТГК-2 за прошлое полугодие получила 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 11,8 миллиона рублей годом ранее. При этом если выручка компании выросла за полугодие на 13,4%, то операционные расходы увеличились на 16,3%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом, в городе Скопье.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минэнерго рассматривает план финансового оздоровления ТГК-2
