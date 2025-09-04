Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2 - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/minenergo-861746777.html
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2 - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2
План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:15+0300
2025-09-04T05:15+0300
финансы
экономика
ярославская область
владивосток
евгений грабчак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861746777.jpg?1756952104
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Они точно нам присылали, мы в рассмотрении находимся. Там же вопрос в первую очередь теплоснабжения", - ответил он на вопрос о плане улучшения финансового состояния компании. В отчете компании сообщалось, что ТГК-2 за прошлое полугодие получила 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 11,8 миллиона рублей годом ранее. При этом если выручка компании выросла за полугодие на 13,4%, то операционные расходы увеличились на 16,3%. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом, в городе Скопье. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ярославская область
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, ярославская область, владивосток, евгений грабчак
Финансы, Экономика, Ярославская область, Владивосток, Евгений Грабчак
05:15 04.09.2025
 
Минэнерго рассмотрит план финансового оздоровления ТГК-2

Минэнерго рассматривает план финансового оздоровления ТГК-2

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. План финансового оздоровления генерирующей компании ТГК-2 сейчас на рассмотрении в Минэнерго, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Они точно нам присылали, мы в рассмотрении находимся. Там же вопрос в первую очередь теплоснабжения", - ответил он на вопрос о плане улучшения финансового состояния компании.
В отчете компании сообщалось, что ТГК-2 за прошлое полугодие получила 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО после убытка в 11,8 миллиона рублей годом ранее. При этом если выручка компании выросла за полугодие на 13,4%, то операционные расходы увеличились на 16,3%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом, в городе Скопье.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФинансыЯрославская областьВладивостокЕвгений Грабчак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала