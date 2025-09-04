Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям - 04.09.2025
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям
2025-09-04T08:49+0300
2025-09-04T08:49+0300
энергетика
газ
россия
владивосток
павел сорокин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских технологий, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "За счет экстенсивного подхода, когда мы отбираем самые простые категории запасов газа, - мы не должны надеяться, что такой подход может дать нам возможность быть конкурентными, потому что объем таких запасов стремительно снижается", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Сорокин отметил, что разработка более трудных геологических структур подразумевает использование другого технологического подхода. "Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. И на трех-пятилетнем горизонте мы рассчитываем, что все основные направления будут закрыты отечественными и конкурентными образцами изделий. Для этого уже вся основа имеется", - заявил первый замглавы Минэнерго. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
газ, россия, владивосток, павел сорокин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Владивосток, Павел Сорокин
08:49 04.09.2025
 
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям

Минэнерго: разработка ТРИЗов газа будет вестись с помощью российских технологий

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДобыча газа
Добыча газа - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских технологий, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"За счет экстенсивного подхода, когда мы отбираем самые простые категории запасов газа, - мы не должны надеяться, что такой подход может дать нам возможность быть конкурентными, потому что объем таких запасов стремительно снижается", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Сорокин отметил, что разработка более трудных геологических структур подразумевает использование другого технологического подхода.
"Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. И на трех-пятилетнем горизонте мы рассчитываем, что все основные направления будут закрыты отечественными и конкурентными образцами изделий. Для этого уже вся основа имеется", - заявил первый замглавы Минэнерго.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"
1 сентября, 14:58
 
Энергетика Газ РОССИЯ Владивосток Павел Сорокин
 
 
Заголовок открываемого материала