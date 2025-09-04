Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям

https://1prime.ru/20250904/minenergo-861757809.html

2025-09-04T08:49+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских технологий, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "За счет экстенсивного подхода, когда мы отбираем самые простые категории запасов газа, - мы не должны надеяться, что такой подход может дать нам возможность быть конкурентными, потому что объем таких запасов стремительно снижается", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Сорокин отметил, что разработка более трудных геологических структур подразумевает использование другого технологического подхода. "Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. И на трех-пятилетнем горизонте мы рассчитываем, что все основные направления будут закрыты отечественными и конкурентными образцами изделий. Для этого уже вся основа имеется", - заявил первый замглавы Минэнерго. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

