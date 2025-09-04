https://1prime.ru/20250904/minenergo-861757809.html
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям
Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:49+0300
2025-09-04T08:49+0300
2025-09-04T08:49+0300
энергетика
газ
россия
владивосток
павел сорокин
https://cdnn.1prime.ru/img/76385/33/763853389_0:130:3093:1870_1920x0_80_0_0_2ccfde4f7d9c03930ed1c40ef850a55d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских технологий, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "За счет экстенсивного подхода, когда мы отбираем самые простые категории запасов газа, - мы не должны надеяться, что такой подход может дать нам возможность быть конкурентными, потому что объем таких запасов стремительно снижается", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Сорокин отметил, что разработка более трудных геологических структур подразумевает использование другого технологического подхода. "Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. И на трех-пятилетнем горизонте мы рассчитываем, что все основные направления будут закрыты отечественными и конкурентными образцами изделий. Для этого уже вся основа имеется", - заявил первый замглавы Минэнерго. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250901/minenergo-861597125.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76385/33/763853389_213:0:2880:2000_1920x0_80_0_0_7cbb5c6de3b6bfe21002c6cdd554dd13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, владивосток, павел сорокин
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Владивосток, Павел Сорокин
Минэнерго рассчитывает на разработку ТРИЗов газа по российским технологиям
Минэнерго: разработка ТРИЗов газа будет вестись с помощью российских технологий
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) газа в России будет вестись только с помощью российских технологий, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"За счет экстенсивного подхода, когда мы отбираем самые простые категории запасов газа, - мы не должны надеяться, что такой подход может дать нам возможность быть конкурентными, потому что объем таких запасов стремительно снижается", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Сорокин отметил, что разработка более трудных геологических структур подразумевает использование другого технологического подхода.
"Уже подписаны дорожные карты и определены основные технологии, которые необходимы для разработки новых категорий запасов. И на трех-пятилетнем горизонте мы рассчитываем, что все основные направления будут закрыты отечественными и конкурентными образцами изделий. Для этого уже вся основа имеется", - заявил первый замглавы Минэнерго.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минэнерго согласует сумму взноса по СРП "Сахалин-1"