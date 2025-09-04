https://1prime.ru/20250904/minenergo-861789286.html
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за | 04.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве. "С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении.
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
Минэнерго назвало целесообразными поставки дизтоплива на внутренний рынок России
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве.
"С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении.
