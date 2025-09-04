Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок - 04.09.2025
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T14:56+0300
2025-09-04T14:56+0300
энергетика
россия
рф
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/60/829446001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0db025ad6731052de792f4b6feb5243e.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве. "С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении.
рф
россия, рф, нпз
Энергетика, РОССИЯ, РФ, НПЗ
14:56 04.09.2025
 
Минэнерго оценило решение увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок

Минэнерго назвало целесообразными поставки дизтоплива на внутренний рынок России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве.
"С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении.
ЭнергетикаРОССИЯРФНПЗ
 
 
