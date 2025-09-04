https://1prime.ru/20250904/minfin-861746071.html

Минфин поддержал цифровизацию золота

Минфин поддержал цифровизацию золота - 04.09.2025

Минфин поддержал цифровизацию золота

Цифровизация золота - это очень перспективная идея, и она может быть реализована уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Цифровизация золота - это очень перспективная идея, и она может быть реализована уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Поддержу с точки зрения цифровизации, прежде всего, золота. Это очень перспективное решение. Я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе это может быть реализовано", - сказал Яковлев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

