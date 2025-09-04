https://1prime.ru/20250904/minfin-861747450.html

Минфин назвал условие для пересмотра нормативов продажи валютной выручки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Основанием для пересмотра нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами может стать изменение конъюнктуры рынка, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Конъюнктура может стать", - ответил он на вопрос, что может стать основанием для пересмотра таких нормативов. Ранее на форуме Яковлев отметил, что "если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены". При этом, по его словам, этот вопрос в настоящее время не обсуждается. "Нет, конечно. Только что их обнулили. Я просто это обозначил как сохранение самой инфраструктуры, которая, в случае чего, позволяет такие решения принимать, не более того", - пояснил чиновник. Правительство России в августе обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

