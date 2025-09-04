https://1prime.ru/20250904/minfin-861748493.html
Минфин считает нецелесообразным ограничивать хождение наличных денег
2025-09-04T05:48+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минфин России считает нецелесообразным ограничивать в стране хождение наличных денег, таких планов нет и не может быть, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
"Хорошо, что по Конституции вопрос денежного обращения в сфере компетенции Центрального банка РФ. Насколько мне известно, планов таких нет и не может быть. Мое экспертное мнение, что это нецелесообразно", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос одного из участников форума о планах по ограничению хождения наличных денежных средств.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
