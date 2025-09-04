https://1prime.ru/20250904/minstroy-861760877.html
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
2025-09-04T09:23+0300
экономика
недвижимость
бизнес
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861760556_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_6a637d6e04ddb64a03597ca965904816.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме. "У нас есть поручение президента, по которому нам с коллегами по правительству нужно будет поправить 44-й федеральный закон и ввести квалификационные требования к качеству и срокам строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену", - сказал Стасишин. По его словам, это позволит компаниям, имеющим опыт, кадры и понимание, как привлечь людей на стройки, подходить к работе более обдуманно. Стасишин отметил, что самым большим вызовом, который сегодня стоит перед стройотраслью, является вопрос переделок, что в свою очередь приводит к росту затрат, сдвигу сроков сдачи объектов, в том числе социальных - больниц, школ, детских садов. Помимо стройки, также важно уделять внимание проектированию, подчеркнул замминистра. "От того, как качественно будут сделаны изыскания и запроектирован объект, очень сильно зависят сроки реализации и цена переделки", - добавил Стасишин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
