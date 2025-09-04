Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/minstroy-861760877.html
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:23+0300
2025-09-04T09:23+0300
экономика
недвижимость
бизнес
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861760556_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_6a637d6e04ddb64a03597ca965904816.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме. "У нас есть поручение президента, по которому нам с коллегами по правительству нужно будет поправить 44-й федеральный закон и ввести квалификационные требования к качеству и срокам строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену", - сказал Стасишин. По его словам, это позволит компаниям, имеющим опыт, кадры и понимание, как привлечь людей на стройки, подходить к работе более обдуманно. Стасишин отметил, что самым большим вызовом, который сегодня стоит перед стройотраслью, является вопрос переделок, что в свою очередь приводит к росту затрат, сдвигу сроков сдачи объектов, в том числе социальных - больниц, школ, детских садов. Помимо стройки, также важно уделять внимание проектированию, подчеркнул замминистра. "От того, как качественно будут сделаны изыскания и запроектирован объект, очень сильно зависят сроки реализации и цена переделки", - добавил Стасишин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250716/minstroy--859554593.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861760556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d4df8af9b593be8985ec138ad356022.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, владивосток
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Владивосток
09:23 04.09.2025
 
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства

Стасишин: Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минстрой предложит квалификационные требования к качеству и срокам строительства, рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.
"У нас есть поручение президента, по которому нам с коллегами по правительству нужно будет поправить 44-й федеральный закон и ввести квалификационные требования к качеству и срокам строительства, а не только выигрывает тот, кто даст меньшую цену", - сказал Стасишин.
По его словам, это позволит компаниям, имеющим опыт, кадры и понимание, как привлечь людей на стройки, подходить к работе более обдуманно.
Стасишин отметил, что самым большим вызовом, который сегодня стоит перед стройотраслью, является вопрос переделок, что в свою очередь приводит к росту затрат, сдвигу сроков сдачи объектов, в том числе социальных - больниц, школ, детских садов.
Помимо стройки, также важно уделять внимание проектированию, подчеркнул замминистра. "От того, как качественно будут сделаны изыскания и запроектирован объект, очень сильно зависят сроки реализации и цена переделки", - добавил Стасишин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Минстрой прорабатывает расширение льготной ипотеки в арктических регионах
16 июля, 14:19
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала