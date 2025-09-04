Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:20 04.09.2025
 
Минстрой не планирует продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

Минстрой: мораторий на штрафы для застройщиков пока не планируют продлевать

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не планируют продлевать на 2026 год, рассказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин.
"Мы посмотрим в ноябре, что с этим связано", - заявил он, отметив, что пока правительство не планирует продлевать мораторий по переносу сроков объектов.
Ранее в России продлили мораторий на штрафы для застройщиков, действие которого истекало 30 июня, до 31 декабря 2025 года.
Мораторий подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
Минстрой предложит требования к качеству и срокам строительства
ЭкономикаНедвижимостьБизнесФинансыВладивосток
 
 
