Минстрой не планирует продлевать мораторий на штрафы для застройщиков

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не планируют продлевать на 2026 год, рассказал РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин. "Мы посмотрим в ноябре, что с этим связано", - заявил он, отметив, что пока правительство не планирует продлевать мораторий по переносу сроков объектов. Ранее в России продлили мораторий на штрафы для застройщиков, действие которого истекало 30 июня, до 31 декабря 2025 года. Мораторий подразумевает, что дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
