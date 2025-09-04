Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/minstroy-861781116.html
В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки
В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки - 04.09.2025, ПРАЙМ
В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки
Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки из-за более высокой зарплаты. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:03+0300
2025-09-04T13:03+0300
бизнес
недвижимость
рф
владивосток
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861780946_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_3af45e94f995d1877f338c475287b948.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки из-за более высокой зарплаты. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что российские ритейлеры активно внедряют кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах. "Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку", - ответил Стасишин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/20250904/minstroy-861765591.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861780946_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_28f5f6589f2e7db04d445b676f5beb2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, рф, владивосток, минпромторг, вэф
Бизнес, Недвижимость, РФ, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
13:03 04.09.2025
 
В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки

Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки за более высокую зарплату

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки из-за более высокой зарплаты.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что российские ритейлеры активно внедряют кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах.
"Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку", - ответил Стасишин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минстрой не планирует продлевать мораторий на штрафы для застройщиков
10:20
 
БизнесНедвижимостьРФВладивостокМинпромторгВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала