В Минстрое призвали кассиров приходить работать на стройки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки из-за более высокой зарплаты. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что российские ритейлеры активно внедряют кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах. "Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку", - ответил Стасишин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров приходить работать на стройки из-за более высокой зарплаты.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, что российские ритейлеры активно внедряют кассы самообслуживания и сокращают количество кассиров в магазинах.
"Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку", - ответил Стасишин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
