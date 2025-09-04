Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем

https://1prime.ru/20250904/mintrans-861755474.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ на фоне введения Китаем безвизового режима для россиян прорабатывает вопрос в части пассажирских железнодорожных перевозок с этой страной, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во вторник заявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Никитин утвердительно ответил на вопрос, может ли быть в связи с этим увеличена частота авиарейсов с Китаем. "Что-то по ж/д поделаем еще, дополнительно", - сообщил Никитин. "Мы прорабатываем этот вопрос. То есть в любом случае будем на это реагировать", - прокомментировал он возможность увеличения пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог" (КЖД). С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

