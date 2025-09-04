https://1prime.ru/20250904/mintrans-861755474.html
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
Минтранс РФ на фоне введения Китаем безвизового режима для россиян прорабатывает вопрос в части пассажирских железнодорожных перевозок с этой страной, сообщил... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:23+0300
2025-09-04T08:23+0300
2025-09-04T08:23+0300
бизнес
россия
китай
рф
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861755322_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_c3a39c683b9ac6e7fb2a66e33b0de1af.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ на фоне введения Китаем безвизового режима для россиян прорабатывает вопрос в части пассажирских железнодорожных перевозок с этой страной, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во вторник заявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Никитин утвердительно ответил на вопрос, может ли быть в связи с этим увеличена частота авиарейсов с Китаем. "Что-то по ж/д поделаем еще, дополнительно", - сообщил Никитин. "Мы прорабатываем этот вопрос. То есть в любом случае будем на это реагировать", - прокомментировал он возможность увеличения пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог" (КЖД). С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861755322_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c8629abcbc97b6f07c37c94cb598f015.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, пекин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
Минтранс прорабатывает вопрос увеличения пассажирских ж/д перевозок с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ на фоне введения Китаем безвизового режима для россиян прорабатывает вопрос в части пассажирских железнодорожных перевозок с этой страной, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во вторник заявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Никитин утвердительно ответил на вопрос, может ли быть в связи с этим увеличена частота авиарейсов с Китаем.
"Что-то по ж/д поделаем еще, дополнительно", - сообщил Никитин.
"Мы прорабатываем этот вопрос. То есть в любом случае будем на это реагировать", - прокомментировал он возможность увеличения пассажирских железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог" (КЖД). С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду