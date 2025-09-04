Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/mintrans-861785755.html
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году - 04.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году
Грузооборот российских морских портов по итогам текущем года ожидается на уровне, бликом к показателю 2024 года, возможно небольшое снижение, сообщил РИА... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:49+0300
2025-09-04T13:49+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/80132/20/801322017_0:38:3509:2012_1920x0_80_0_0_5d1a819733d4ba227f9d715f19b11d33.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Грузооборот российских морских портов по итогам текущем года ожидается на уровне, бликом к показателю 2024 года, возможно небольшое снижение, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай в кулуарах ВЭФ-2025. "Близко к прошлому году, может быть, чуть меньше из-за того, что количество угля у нас упало", - ответил он на вопрос, какой грузооборот морских портов РФ ожидается в 2025 году. В феврале текущего года Минтранс сообщал, что перевалка грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/mintrans-861755474.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80132/20/801322017_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_5a106554ed40da986d5b858dcf5aa9d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владивосток
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток
13:49 04.09.2025
 
Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году

Минтранс ожидает грузооборота морских портов России на уровне 2024 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Грузооборот российских морских портов по итогам текущем года ожидается на уровне, бликом к показателю 2024 года, возможно небольшое снижение, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай в кулуарах ВЭФ-2025.
"Близко к прошлому году, может быть, чуть меньше из-за того, что количество угля у нас упало", - ответил он на вопрос, какой грузооборот морских портов РФ ожидается в 2025 году.
В феврале текущего года Минтранс сообщал, что перевалка грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Поезд Пекин - Улан-Батор - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
08:23
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала