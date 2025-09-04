https://1prime.ru/20250904/mintrans-861785755.html

Минтранс рассказал о грузообороте морских портов в 2025 году

04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Грузооборот российских морских портов по итогам текущем года ожидается на уровне, бликом к показателю 2024 года, возможно небольшое снижение, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай в кулуарах ВЭФ-2025. "Близко к прошлому году, может быть, чуть меньше из-за того, что количество угля у нас упало", - ответил он на вопрос, какой грузооборот морских портов РФ ожидается в 2025 году. В феврале текущего года Минтранс сообщал, что перевалка грузов в морских портах РФ по итогам 2024 года снизилась на 2,5% и составила 862 миллиона тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

