Мишонова призвала изменить возрастные ограничения при получении льгот

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Возрастные ограничения при получении льгот на жильё семьям с детьми в РФ стоит изменить: льготы должны быть доступны независимо от того, достиг ли один из супругов 35 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Жилье должно стать доступным. Ипотека должна для семьи быть льготной. Важно, чтобы мы не ограничивали возраст молодой семьи 35-ю годами, как сейчас в законе. Потому что у нас иногда папой становятся ближе к 40 годам, мамой - после 30-ти. Сейчас рожают после 30-ти лет в большинстве своём, но они должны иметь возможность пользоваться вот этими льготными всеми проектами, которые предлагает государство для молодой семьи", - сказала Мишонова в беседе с РИА Новости. Мишонова отметила, что в текущей демографической ситуации важно поддерживать не только самые молодые семьи, но и тех, кто решается на первого ребёнка в 35 лет. По её словам, они должны иметь возможность получить государственную поддержку, поскольку любые меры сейчас считаются необходимыми. "Жилье, доступность жилья, чтобы было куда прийти с малышом и не жить с родителями, со взрослым поколением, со старшим поколением - это основная мера, которая могла бы сейчас стимулировать, мне кажется, молодёжь", - добавила Мишонова. Мишонова также подчеркнула, что существующие меры поддержки семей, такие как материнский капитал для рождения второго и третьего ребёнка, в том числе возможность использовать его как взнос за ипотеку, успешно работают в России. По её мнению, сейчас главная задача заключается в том, чтобы поддерживать молодые семьи, убеждать их в ценности семьи и рождении первых детей. "Только в Московской области в 4 раза за последние 5 лет выросло количество многодетных семей. Это семьи, у которых трое и более детей. И вот с этим проблем нет. Проблема в том, чтобы убедить, поддержать и дать возможность поверить в свои силы и вообще сказать, мол, ребята, семья - это самое лучшее, что может быть, и чем раньше она у тебя появится, тем лучше, и сил больше, энергии больше, чтобы воспитывать своих детей. Нужно убедить поколения, чтобы они нам рожали первых детей", - добавила Мишонова. В России действует ряд мер по поддержке государством семей с детьми. Одна из таких мер - программа "Молодая семья", которая позволяет получить от государства субсидию на приобретение квартиры или строительство дома. Претендовать на выплаты могут семьи с одним или несколькими детьми, включая случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного родителя - гражданина РФ и одного или нескольких детей, при условии, что возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

