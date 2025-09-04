https://1prime.ru/20250904/nato-861774097.html

НАТО не будет расширять действие статьи о коллективной обороне

НАТО не будет расширять действие статьи о коллективной обороне

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Праге на вопрос об "угрозе" Китая. "Я не думаю, что мы распространим действие статьи 5 на Индо-Тихоокеанский регион. Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее. Если Китай однажды решит напасть на Тайвань, этим нападением дело не ограничится", - ответил он на вопрос об "угрозе" Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

