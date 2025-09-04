Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Пентагон может сдавать в аренду участки на военной базе в Калифорнии - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250904/nbc-861761955.html
СМИ: Пентагон может сдавать в аренду участки на военной базе в Калифорнии
СМИ: Пентагон может сдавать в аренду участки на военной базе в Калифорнии - 04.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон может сдавать в аренду участки на военной базе в Калифорнии
Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:50+0300
2025-09-04T09:50+0300
вооружения
калифорния
сша
дональд трамп
nbc
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
https://1prime.ru/20250801/smi-860212674.html
калифорния
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
калифорния, сша, дональд трамп, nbc, cnn
Вооружения, Калифорния, США, Дональд Трамп, NBC, CNN
09:50 04.09.2025
 
СМИ: Пентагон может сдавать в аренду участки на военной базе в Калифорнии

NBC: Пентагон может сдавать земли на военных базах для финансирования "Золотого купола"

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
СМИ раскрыли, когда США проведут тестирование системы ПРО "Золотой купол"
1 августа, 13:44
 
ВооруженияКалифорнияСШАДональд ТрампNBCCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала