https://1prime.ru/20250904/nornikel-861759735.html

"Норникель" отметил риски от возможных пошлин США на палладий

"Норникель" отметил риски от возможных пошлин США на палладий - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Норникель" отметил риски от возможных пошлин США на палладий

"Норникель" видит риски от возможных пошлин США на палладий, так как его объемы в Штатах достаточно существенные, однако есть и альтернативные рынки, рассказал... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T09:03+0300

2025-09-04T09:03+0300

2025-09-04T09:03+0300

экономика

сша

владивосток

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/83349/05/833490537_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_83a98750b828153234b5c6c3528d5845.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Норникель" видит риски от возможных пошлин США на палладий, так как его объемы в Штатах достаточно существенные, однако есть и альтернативные рынки, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин. В начале августа комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России. "Они (объемы российского палладия в США- ред.) достаточно существенные, и это влияет потому, что по регулированию расследование начато. Когда оно будет завершено, мы не знаем, но если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции, то есть 22 июля. Поэтому для любого экспортера сейчас это будет риск, что, возможно, им будет потом начислена пошлина, а размер ее сегодня неизвестен. Поэтому это, конечно, влияет, но по сути, альтернатива - это поставка в другие регионы", - рассказал Берлин. "Туда, где есть катализаторные заводы", - ответил он на вопрос, куда потоки данного металла могут быть перенаправлены. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250721/nornikel-859759031.html

сша

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, владивосток, норникель