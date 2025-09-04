https://1prime.ru/20250904/nornikel-861759735.html
"Норникель" отметил риски от возможных пошлин США на палладий
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Норникель" видит риски от возможных пошлин США на палладий, так как его объемы в Штатах достаточно существенные, однако есть и альтернативные рынки, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин. В начале августа комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России. "Они (объемы российского палладия в США- ред.) достаточно существенные, и это влияет потому, что по регулированию расследование начато. Когда оно будет завершено, мы не знаем, но если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции, то есть 22 июля. Поэтому для любого экспортера сейчас это будет риск, что, возможно, им будет потом начислена пошлина, а размер ее сегодня неизвестен. Поэтому это, конечно, влияет, но по сути, альтернатива - это поставка в другие регионы", - рассказал Берлин. "Туда, где есть катализаторные заводы", - ответил он на вопрос, куда потоки данного металла могут быть перенаправлены. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Норникель" видит риски от возможных пошлин США на палладий, так как его объемы в Штатах достаточно существенные, однако есть и альтернативные рынки, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин.
В начале августа комиссия по международной торговле США (USITC) начала антидемпинговое и компенсационное расследование с целью выяснить, наносит ли ущерб американским производителям импорт необработанного палладия из России.
"Они (объемы российского палладия в США- ред.) достаточно существенные, и это влияет потому, что по регулированию расследование начато. Когда оно будет завершено, мы не знаем, но если будет введена компенсационная пошлина, то по законодательству она начисляется задним числом, то есть с момента получения петиции, то есть 22 июля. Поэтому для любого экспортера сейчас это будет риск, что, возможно, им будет потом начислена пошлина, а размер ее сегодня неизвестен. Поэтому это, конечно, влияет, но по сути, альтернатива - это поставка в другие регионы", - рассказал Берлин.
"Туда, где есть катализаторные заводы", - ответил он на вопрос, куда потоки данного металла могут быть перенаправлены.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
