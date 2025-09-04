https://1prime.ru/20250904/novatek-861754176.html

"Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2"

энергетика

газ

китай

владивосток

новатэк

totalenergies

cnpc

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2" начались, первый груз доставлен в Китай, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов на Восточном экономическом форуме. "У нас заработал "Арктик СПГ 2". Отгрузки начались. Первое судно зашло в Китай", – сказал он журналистам. "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

китай

владивосток

