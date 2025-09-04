Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2"
"Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2"
Отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2" начались, первый груз доставлен в Китай, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка"... | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2" начались, первый груз доставлен в Китай, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов на Восточном экономическом форуме. "У нас заработал "Арктик СПГ 2". Отгрузки начались. Первое судно зашло в Китай", – сказал он журналистам. "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2"

Амбросов: "Новатэк" начал отгрузки с "Арктик СПГ 2", первый груз доставлен в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2" начались, первый груз доставлен в Китай, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов на Восточном экономическом форуме.
"У нас заработал "Арктик СПГ 2". Отгрузки начались. Первое судно зашло в Китай", – сказал он журналистам.
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9%
"Новатэк" в I полугодии увеличил добычу газа на 1,9%
11 июля, 10:27
 
