Экс-командира самолета "Уральских авиалиний" будут судить в Новосибирске

Экс-командира самолета "Уральских авиалиний" будут судить в Новосибирске - 04.09.2025, ПРАЙМ

Экс-командира самолета "Уральских авиалиний" будут судить в Новосибирске

Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова, обвиняемого | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:25+0300

2025-09-04T06:25+0300

2025-09-04T06:25+0300

НОВОСИБИРСК, 4 сен – ПРАЙМ. Барабинский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает в четверг пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Третьего сентября 2025 года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении бывшего командира воздушного судна Белова Сергея, обвиняемого по части 1 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении. Из обвинительного заключения следует, что в сентябре 2023 года экипаж самолета "Уральских авиалиний" под командованием Белова выполнял регулярный пассажирский рейс из Сочи в Омск с находящимися на борту 161 пассажиром и четырьмя членами экипажа. При заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой, в том числе, для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома. "Белов при отсутствии препятствий для осуществления безопасной посадки воздушного судна в аэропорту назначения в Омске, в нарушение правил эксплуатации воздушного судна, легкомысленно посчитав, что топлива достаточно для следования на запасной аэродром в Новосибирск, принял решение о перелете в аэропорт города Новосибирска, самонадеянно рассчитывая на предотвращение аварийной ситуации", - сообщает пресс-служба. При перелете воздушного судна с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании почти в 119 миллионов рублей. Дата судебного заседания пока не назначена. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

